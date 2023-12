Executivo garante a abertura de um concurso público para admissão de mais de 900 novos profissionais no Ensino Superior

A vice-Presidente da República, Esperança da Costa, disse que o Executivo vai admitir no próximo ano mais de 900 novos profissionais, entre docentes e investigadores, no Ensino Superior, por via de um concurso público de ingresso, e que está em curso a concepção do projecto do Hospital Universitário da Universidade Agostinho Neto (UAN), e da nova fase da Universidade do Namibe.