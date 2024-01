O projecto "Njila" (caminho na língua nacional Kimbundu), nesta primeira fase piloto, será implantado em 58 municípios de oito províncias do País.

Este instrumento, segundo a página oficial do Ministério da Administração do Território (MAT), "visa ainda a melhoria do processo de registo civil e emissão do bilhete de identidade, assim como da capacitação de quadros para a melhoria da prestação de serviços públicos municipais".

O projecto enquadra-se no âmbito do processo de municipalização dos serviços e capacitação dos órgãos da administração local do Estado, em curso no País.

O projecto é coordenado pelo Ministério da Administração do Território, coadjuvado pelo Ministério das Finanças, integra ainda os departamentos ministeriais da Justiça e dos Direitos Humanos, das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação e o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social.