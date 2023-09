"Deste número, 365.547 encontram-se na zona urbana e 290. 710 no meio rural", diz um comunicado da Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros, que apreciou uma proposta de plano de inclusão e apoio a pessoas com deficiência 2023-2027.

Segundo o documento, o plano prevê programas e acções para o apoio às pessoas com deficiência, promovendo a sua protecção, melhor e maior integração social.

"Apesar da existência desses diplomas legais, o difícil acesso ao mercado formal de trabalho e as barreiras arquitectónicas são as principais dificuldades das pessoas portadoras de deficiência", diz o documento.

A Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros analisou os decretos presidenciais que tem como objectivo a criação de cinco instituições privadas do ensino superior, vocacionadas para a formação de quadros ao nível da graduação e pós-graduação em diversas áreas do saber, nomeadamente nas províncias de Luanda, Huambo, Cunene, Huíla e Cuanza Sul.

Ainda segundo este documento, com estas iniciativas, o Executivo pretende continuar a promover a satisfação das necessidades formativas ao nível do ensino superior, tendo em conta a demanda no acesso à formação ministrada neste subsistema de ensino, bem como à concretização da política nacional de promoção do emprego e de valorização dos recursos humanos nacionais.

A comissão apreciou ainda o projecto de diploma que estabelece as normas referentes ao processo de formação especializada no serviço Nacional de Saúde, visando habilitar os licenciados em enfermagem para o exercício autónomo e tecnicamente diferenciado da profissão, numa área da saúde, atribuindo-lhes o correspondente grau de especialista.

Refira-se que os decretos presidenciais n.º 237/11, de 30 de Agosto, sobre Política para a Pessoa com Deficiência, e n.º 238/11, de 30 de Agosto, sobre Estratégia de Protecção à Pessoa com Deficiência e outros diplomas legais estabelecem o acesso da pessoa com deficiência ao ensino primário, médio e superior, ao emprego, à isenção do pagamento do imposto sobre os veículos motorizados, à habitação, à bolsa de estudo, entre outros.