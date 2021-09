O antigo deputado à Assembleia Nacional Nimi a Simbi foi eleito domingo, 19, novo presidente da FNLA, no termo do V Congresso Ordinário e o mais inclusivo de sempre deste partido histórico.

Os mais de 1.450 delegados elegeram Nimi a Simbi com 297 votos, Lucas Ngonda, o presidente cessante, ficou em segundo lugar com 276 votos e em terceiro ficou Fernando Pedro Gomes.

Concorreram ao cargo do V Congresso sob lema "FNLA unidos na diversidade venceremos", cinco candidatos, designadamente Lucas Benghy Ngonda, Nimi a Simbi, Fernando Pedro Gomes, Tristão Ernesto e Carlito Roberto (filho do malogrado Holden Roberto), num evento que decorreu sob o signo da reunificação e harmonização do partido, segundo declarações de vários participantes.

O novo presidente, Nimi a Simbi, pertencia à ala de Ngola Kabangu que resignou à sua candidatura à presidência da FNLA por razões não especificadas.

No mês de Agosto, o antigo secretário-geral do partido, Pedro Dala, foi eleito presidente do partido, conclave que o agora presidente derrotado, Lucas Ngonda, havia impugnado.

"Nós estamos num Estado de direito, ele fez o que fez e eu tenho o direito de repor a legalidade das coisas, vamos impugnar, porque é um congresso ilegal", disse na altura Lucas Ngonda.

O político sublinhou que Pedro Dala não reunia consenso e não tinha qualquer apoio interno.

A FNLA está mergulhada, desde 1998, numa situação de conflitos e querelas permanentes, que levou este histórico partido à quase extinção.

Um dos três movimentos de libertação do País, a par do MPLA e da UNITA, a FNLA vive, há décadas, uma crise de liderança que propiciou a existência de várias alas, entre as quais a de Ngola Kabangu, que já chegou a liderar o partido.

Nas primeiras eleições gerais, em 1992, a FNLA, fundada em 1954, elegeu cinco deputados, em 2008, três, em 2012, dois e, em 2017, apenas um, dos 220 assentos que compõem a Assembleia Nacional.