Das oito províncias onde o MPLA vai promover as conferências provinciais extraordinárias para as quais foram nomeados governadores, já tiveram lugar quatro: Luanda, Cabinda, Lunda- Norte e Kwanza-Norte.

Neste fim-de-semana, os delegados elegeram para os cargos de primeiros secretários do MPLA nas províncias de Cabinda, Mara Quiosa, Lunda-Norte, Deolinda Satula Vilarinho, e Kwanza-Norte, Pedro Makita. Antes já tinha sido escolhido o de Luanda, Manuel Homem.

Nas conferências extraordinárias de Cabinda, Lunda Norte e Kwanza Norte, Virgílio Fontes Pereira (líder do Grupo Parlamentar do MPLA), Américo Cuononoca (primeiro-vice-presidente da Assembleia Nacional), e Maria Antonieta Baptista, (vice-presidente da República) foram os coordenadores indicados pelo secretariado do Bureau Político do MPLA para acompanhar os trabalhos.

Neste âmbito, falta a realização das conferências provinciais de Malanje, para confirmar Marcos Nhunga como primeiro secretário, Ernesto Muangala no Moxico, Adriano Mendes de Carvalho no Zaire e Antónia Nelumba no Bengo.

A realização dos eventos foi aprovada, recentemente, durante a IV reunião extraordinária do Bureau Político, sob orientação do líder do partido, João Lourenço, na sequência dos resultados das eleições gerais de 24 de Agosto, que deram vitória ao partido no poder, que elegeu 124 deputados.