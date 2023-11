A FNLA, um dos Movimentos de Libertação de Angola, começa este sábado, 24, a traçar a sua "estratégia integrada", que passa pelo reforço das estruturas de base intermédias e de base do partido, para que estejam preparadas para os futuros desafios - eleições autárquicas e gerais de 2027.

Essa estratégia, que será delineada a nível de Luanda, segundo o seu secretário provincial, Xavier Gonçalves Bunga, vai abordar o processo de institucionalização das eleições autárquicas, "que constituem a expressão mais directa e prática da democracia, no que diz respeito a uma governação de povo para o povo".

"Desde que foram eleitos os nove primeiros secretários municipais da província de Luanda da FNLA, em assembleia de militantes este ano, será o primeiro encontro para avaliarmos o trabalho do partido na capital, a principal praça eleitoral do País", disse ao Novo Jornal Xavier Gonçalves Bunga.

O político considerou que as eleições autárquicas, quando tiverem lugar, irão conferir uma dignidade aos munícipes, porquanto eles próprios vão concorrer para resolver os problemas do município onde vive.

Superada que está a crise interna, este responsável do partido fundado pelo histórico Holden Roberto, reiterou o reforço da unidade e coesão entre os militantes da organização, visando a materialização dos estatutos do partido.

" Só coeso o partido conseguirá superar as suas fragilidades concernentes à organização e funcionamento das estruturas intermédias e de base. Os militantes devem continuar a pautar-se pela reconciliação nacional, espírito de perdão e continuar a defender as causas do partido", acrescentou.

Fez saber que os militantes do partido "devem ser os melhores, possuir uma boa conduta, serem disciplinados, amarem o próximo e colocar todo o seu talento e saber ao serviço do partido".

A FNLA, para além das outras províncias, de acordo com Xavier Gonçalves Bunga, elegeu Luanda, a principal praça eleitoral, como exemplo de coesão, unidade, humanismo, justiça e do progresso no seio da organização.

Refira-se que A FNLA, partido que juntamente com o MPLA e a UNITA integram o grupo de movimentos da luta de libertação de Angola, enfrentava uma crise interna há vários anos, logo após a morte do líder fundador Holden Roberto, em 2007.

Lucas Ngonda foi confirmado presidente da FNLA em 2010 pelo Tribunal Constitucional, depois de divergências com a ala liderada por Ngola Kabango.

Em 2015, Lucas Ngonda foi eleito para um novo mandato no quarto congresso ordinário, que decorreu em Viana, nos arredores de Luanda, e que então ficou marcado, logo no primeiro dia, por confrontos entre militantes destas duas alas do partido, que provocaram um morto e 14 feridos.

Depois da reconciliação, a FNLA é dirigida pelo Nimi a Nsimbi e tem dois deputados na Assembleia Nacional.