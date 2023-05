A constatação foi feita pela presidente do Conselho de Administração, Suzana de Melo, que concluiu o ciclo de visitas aos gabinetes locais dos deputados das províncias do sul do País (Huíla, Cunene e Namibe), para avaliar as suas condições de trabalho.

"Não é só o Cunene que não tem infraestruturas, na verdade quando se edificou a sede da Assembleia Nacional, constava do pacote a construção de edifícios similares para acudir os grupos de deputados residentes, ou seja, os gabinetes locais", disse Suzana Melo.

"Por exemplo, trabalham, actualmente, no gabinete do Namibe seis deputados e sete funcionários, os quais anseiam pela reabilitação do edifício, além de se queixarem da falta de material, equipamento informático, ligação à rede de internet, facto que atrapalha o desenvolvimento da sua jornada laboral2, afirmou.

Suzana Melo assumiu, por isso, tratar-se de uma "questão temporária", que poderá ser resolvida por via do OGE de 2024. Garantiu que irá advogar para que a província do Namibe seja prioridade neste processo de modernização dos serviços.

Na província do Cunene, Suzana de Melo falou, na ocasião, no município da Cahama, sobre a falta de infraestruturas de apoio aos deputados daquela província.

Suzana de Melo apontou a crise financeira como factor no atraso dos projectos de obras nas províncias, mas garantiu que o conselho de administração da Assembleia, no âmbito da 5ª Legislatura, está a fazer um levantamento destas necessitadas a nível do país, quer das províncias que não têm ainda edifícios novos, dentro da nova arquitectura desenhada, mas também daquelas que estão a precisar de manutenção ou reabilitação.

"Por isso, estamos a visitar aqui a zona sul do nosso País e já estivemos no leste a constatar as condições que têm os deputados", disse, garantido que até no final desta legislatura sejam concluídos os edifícios dos gabinetes provinciais.

"O projecto da construção dos edifícios já está na forja, mas é necessário averiguar a realidade de cada província, se têm terreno apropriado para que se possa dar um avanço na concretização deste projecto e buscar recursos para que as obras tenham um curso", concluiu.