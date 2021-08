O governador da província de Malanje, Norberto Fernandes dos Santos "Kwata Kanawa", defende a necessidade de o governo que dirige fazer parte da gestão do Parque Nacional da Cangandala, o menor parque de Angola, e invoca a criação de infra-estruturas para atrair turistas na província.

O Parque Nacional de Cangandala pertence ao Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, mas tem como gestores a Fundação Kissama e outros parceiros, e, apesar de estar na província de Malanje, o governo local não é responsável pela sua administração, uma situação que inquieta o governador.

Segundo o número um do Governo Provincial de Malanje, é preciso que a sua administração esteja por dentro da comissão criada para gerir o parque.

"É preciso que nós também estejamos por dentro da comissão criada pelo Ministro da Cultura, Turismo e Ambiente, para sabermos o que pretendem e o que irão fazer. Enquanto isso, apenas vamos dar o nosso apoio porque o Parque Nacional de Cangandala se encontra aqui em Malanje", disse o governante.

Conforme Norberto Fernandes dos Santos "Kwata Kanawa, do ponto de vista prático, o parque apenas está no território de Malanje, mas quem faz a gestão é outra instituição, que faz com que que o governo local seja apenas "um mero espectador".

"O Parque Nacional de Cangandala pertence ao ambiente, que tem como parceiro a Fundação Kissama e uma ONG. Tudo isso cria dificuldades ao Governo da Província de Malanje na gestão deste parque", disse o dirigente em entrevista a TPA, durante o jornal da tarde, emitido a partir de Malanje.

Ainda assim, "Kwata Kanawa" apelou aos empresários para que invistam no parque para que ele não seja sub-aproveitado.

No Parque Nacional de Cangandala estão cerca de 290 palancas negras gigantes, e o governador "Kwata Kanawa" garante que foi reforçado o número de seguranças para evitar a presença de caçadores furtivos.

Considerado como o menor do País, o Parque Nacional da Cangandala fica localizado perto do município de Malanje e ocupa uma área de 630 quilómetros quadrados. Foi criado em 1963 com o propósito de proteger a palanca negra, que estava na altura em vias de extinção.

A caça furtiva continua a ser um problema no parque, e, só de Janeiro a Maio mais de 60 armadilhas, montadas por caçadores furtivos, foram desactivadas.