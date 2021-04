Ermelindo Pereira, administrador municipal de Talatona, que havia sido nomeado em 2019, é o único administrador municipal exonerado por Joana Liana, num leque de 17 administradores adjuntos, segundo uma nota do Governo Provincial de Luanda a que o Novo Jornal teve acesso.

Carlos Zeca foi exonerado do cargo de director do Hospital Geral de Luanda, cargo que exercia desde 2016, Lídia Dembi, de directora do Hospital Neves Bendinha, cargo que ocupou desde 2014, e Armando João, de director do Hospital geral dos Cajueiros, função que desempenhou desde 2012.

Didi Netemo, director da Escola de Formação de Técnicos de Saúde de Luanda, que exercia o cardo há oito anos, também foi exonerado.

Noutro despacho, Joana Lina nomeou Rui Duarte para ocupar o cargo de administrador municipal de Talatona.

Bernabé Lemos é o novo director do Hospital Geral de Luanda, Didi Netemo do Hospital dos Neves Bendinha e Daniel Púcuta para o Hospital Geral dos Cajueiros.

Francisca Boavida é a nova directora da Escola de Formação de Técnicos de Saúde de Luanda.

Foram igualmente nomeados novos administradores adjuntos e distritais, bem como novos chefes dos departamentos de projectos e gestão urbana do Instituto de Planeamento e Gestão Urbana de Luanda.