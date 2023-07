O executivo, através do Ministério das Finanças, diz que há dinheiro suficiente na Conta Única do Tesouro (CUT) para cobrir despesas como pagamento de salários, serviço da dívida, bolsas de estudo e de despesas de saúde e educação até ao final de 2023.

As afirmações foram feitas esta sexta-feira, 14, em conferência de imprensa da Comissão Económica, pelo secretário de Estado das Finanças e Tesouro, Ottoniel dos Santos.

O secretário de Estado assegurou hoje que o País dispõe de dinheiro para o pagamento de salários e outras despesas estratégicas até o final do ano em curso.

"O que vamos fazer é criar mecanismos afinados para que todas as ordens de saque que ainda estão no sistema para pagamento possam ser homologadas dentro de 90 dias", realçou o secretário de Estado.

Nesta conferência de imprensa, o Executivo apresentou as medidas de emergência de carácter económico face à actual situação.

Segundo o Executivo, o Orçamento Geral Estado de 2023 registará, até ao final de ano, um défice na ordem dos 7,4 biliões de kwanzas, segundo as projecções do Governo apresentadas durante a reunião da Comissão Económica.

"Do ponto de vista da execução do OGE, teremos de lidar, até ao fecho do ano, com uma situação de um diferencial de cerca de 10 mil milhões de dólares ", sublinhou o secretário de Estado.

O encontro com os jornalistas decorreu no Palácio Presidencial da Cidade e foi orientado pelos ministros de Estado para Coordenação Económica, José de Lima Massano, da Economia e Planeamento, Mário Caetano João, e pelo secretário de Estado das Finanças e Tesouro, Ottoniel dos Santos.