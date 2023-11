Semanário Novo Jornal

Governo justifica paridade entre verbas da malária e Covid-19 com construção de fábricas de oxigénio

O Governo justifica a paridade entre as verbas de combate à malária e Covid-19 com a alegada construção de "fábricas de oxigénio". Em meio a críticas sobre o facto de a malária, a principal causa de morte no País, receber, no OGE2024, quase o mesmo valor que uma doença dada pelas próprias autoridades como "descontinuada", o secretário de Estado para Saúde Pública foi ao Parlamento "dar o peito à balas".