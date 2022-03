O Governo angolano lançou terça-feira, 16, o programa de actividades comemorativas do 20º aniversário do 04 de Abril, dia da Paz e Reconciliação Nacional, que este ano terá como lema : "Angolanos, de Mãos Dadas Para o Futuro".

Segundo uma nota do Ministério da Administração do Território (MAT), as comemorações do 04 de Abril vão desenvolver-se em torno de acções que incutam nos angolanos os ideais de paz, fraternidade, solidariedade, justiça social, unidade e reconciliação.

Vão ainda incentivar e promover o espírito de tolerância, o respeito mútuo, da propriedade, e a reconciliação dos angolanos, exaltar valores como o amor à pátria e o respeito pelos seus símbolos.

As actividades devem decorrer em todo o território nacional, bem como nas missões diplomáticas e consulares de Angola no período que vai de 14 de Março a 25 de Abril de 2022.

Angola celebra, a 04 de Abril de 2022, 20 anos desde a altura em que foi assinado o Memorando de Entendimento Complementar ao Protocolo de Lusaka, que definiu as bases para a Paz definitiva.

O acto, de acordo com a nota, "constituiu, em si, um marco de elevada importância histórica que representou um virar de página no quotidiano angolano".

"Há 20 anos que as armas se calaram definitivamente e as acções da guerra passaram a ser apenas lembranças de um passado para o qual jamais devemos regressar", frisa o documento, sublinhando ainda que o 04 Abril não é apenas a data em que se calaram as armas, mas, essencialmente, um reinício da construção de Angola.

"A partir desta data, os angolanos passaram a olhar para o futuro com mais esperança, longe das incertezas e das aflições dos tempos de guerra. Afinal, sempre houve a consciência de que apenas a Paz e a Reconciliação Nacional eram ingredientes capazes de assegurar a transição ansiosamente aguardada para o desenvolvimento do país", refere a nota.

"Há 20 anos que o futuro de Angola começou a ser redesenhado, tendo substituído os veículos blindados por arados e as minas por sementes das quais brotarão a autossuficiência alimentar e um conjunto de benefícios fundamentais para que a Nação angolana se posicione no lugar que lhe cabe no contexto internacional", acrescenta.

Sublinha o documento que estão criadas as bases para que outras gerações de angolanos sigam o caminho para o desenvolvimento traçado pelas gerações anteriores.

"A celebração da data acontece num momento em que a democracia, normalizada há 20 anos, será uma vez mais posta à prova com a realização das eleições gerais previstas para Agosto, valendo por isso, reforçar a necessidade da união de todos angolanos, no sentido de fazer vincar os valores de um Estado Democrático e de Direito", explica a nota.