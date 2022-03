O Parque de Ciência e Tecnologia foi anunciado em Março de 2019 pela ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Maria do Rosário Sambo, durante uma visita a Portugal, mas só agora vai o projecto, avaliado em 100 milhões de dólares, vai avançar.

O Governo lançou um concurso público internacional para materializar o projecto de construção do Parque de Ciência e Tecnologia de Luanda, financiado em parte pelo Banco Africano de Desenvolvimento.

"A construção do parque é uma parte do projecto de desenvolvimento de ciência e tecnologia, com um valor de 100 milhões de dólares, com financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento em 90 milhões de dólares", afirmou, em 2019, à agência Lusa, Maria do Rosário Sambo.

O concurso prevê a construção de um parque "funcional e harmonioso, ocupando uma área de aproximadamente 62.800 m2, em 30 meses", em Luanda, junto ao aeroporto.

O objectivo é construir nove edifícios com um máximo de três pisos acima do rés-do-chão, reabilitar 11 edifícios existentes, demolir outros cinco e retirar o respectivo entulho. É ainda necessário construir e reabilitar estradas, caminhos, passeios, estacionamentos, portões, bem como cuidar de todo o trabalho relacionado com o paisagismo da zona, nomeadamente zonas verdes e construção de uma fonte central, determina o anúncio da abertura do concurso publicado no portal da contratação pública.

O concurso público, que decorre até ao dia 3 de Maio, prevê que as propostas sejam acompanhadas de uma garantia bancária no valor de 600 mil USD.

De lembrar que na semana passada o Presidente da República aprovou, por ajuste directo, 300 milhões de dólares norte-americanos para a empresa Globaltec Desarrollos e Ingeniería concluir o campus universitário da Universidade Agostinho Neto (UAN).