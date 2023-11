Segundo o despacho presidencial, a EN 105 (Benguela/Lubango, nos troços Benguela/ Catengue/ Chongorói/ Quilengues/ desvio da Matala) apresenta "um estado de degradação profunda em parte da sua extensão", com falta de meios de drenagem longitudinais e transversais que, por si só, aceleram a destruição do pavimento, pondo em causa a segurança rodoviária de uma das vias mais movimentadas do País.

No documento é argumentado que se trata de um troço de estrada fundamental, devido à sua localização geográfica e o papel que desempenha na ligação entre dois grandes centros populacionais da Região Sul do País, nomeadamente a capital da Província de Benguela e da Huíla, assim como a ligação entre o interior e o litoral Sul do País.

Perante isto, o ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação tem competência, com a faculdade de subdelegar, para a prática dos actos decisórios e de aprovação tutelar, bem como para a verificação da validade e legalidade de todos os actos praticados no âmbito deste ajuste directo, incluindo a celebração e a assinatura dos contratos, pois terá havido "uma proposta de financiamento externo para a reabilitação da estrada, da qual é elegível uma entidade empresarial", não avançando o nome da empresa a que será atribuída esta empreitada.

Aos 339,7 milhões USD da obra são acrescentados 7,2 mil milhões de kwanzas (8,2 milhões USD) para a fiscalização da empreitada.