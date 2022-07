O Governo de João Lourenço, que chegou ao poder, em 2017, com a luta contra a corrupção como prioridade das prioridades, depois de cinco anos de mandato, ainda tem neste crime o principal entrave ao desenvolvimento, como consta do Relatório de Balanço do mandato que agora termina com as eleições de 24 de Agosto.

No documento, que foi conhecido no decurso do Conselho de Ministros de segunda-feira, o último desta legislatura antes da formação do novo Executivo que sair das eleições de Agosto, cuja campanha eleitoral tem início no próximo Domingo, 24 de Julho, a corrupção viu prolongado o prazo de validade enquanto prioridade para a próxima legislatura caso o MPLA vença o pleito eleitoral ao ser anunciada a exigência de medidas eficazes para a sua eliminação definitiva.

Surge ainda em destaque a ideia de que o Governo confirma a consolidação da democracia no País, apesar das fortes críticas que sobre o tema têm sido feitas pela oposição, nomeadamente na cobertura dos media públicos e os tutelados pelo Executivo no âmbito do programa de recuperação de activos às suas iniciativas políticas em fase de pré-campanha.

Com o Presidente João Lourenço ao leme, como é habitual, enquanto Chefe do Executivo, o Conselho de Ministros abordou a forma positiva como foi feito o combate à crise económica que acelerou com a pandemia da Covid-19 mas que já vinha em forte consolidação desde 2014, com a queda abrupta do valor do petróleo nos mercados internacionais desde 2014.

Sob a batuta de João Lourenço, afiança o Conselho de Ministros no documento de balanço do mandato que foi disponibilizado aos jornalistas, foi ainda relevante e positivo o trabalho para resolver os principais problemas do povo angolano, nomeadamente a questão do elevaqdo preço dos produtos da cesta básica, o combate ao desemprego e para garantir uma retoma sólida do crescimento económico entre 2017 e 2022.

O que foi feito nestes cinco anos na luta contra a corrupção, avança ainda o relatório, produziu "efeitos positivos" nas actividades do Estado e da sociedade e começa a "consolidar-se a percepção generalizada" de que este é um problema que deve ser "combatido de forma afincada".

Nesta reunião, a 7ª, do Conselho de Ministros, foi igualmente aprovado o Plano Nacional de Fomento para a Produção de Grãos (Planagrão), de onde constam os princípios para aumentar produção e o aprovisionamento de milho, arroz, trigo e a soja, os grãos prioritários para o País, contando esta acção para reduzir a sua importação.

E, entre outros pontos, o Executivo aprovou a Estratégia de Médio Prazo da Dívida 2022-2024, cujo objectivo é mapear as acções do Governo e definir metas e objectivos concretos para os novos financiamentos ao mesmo tempo que se aprimora a gestão destes e se garante a diminuição do risco da carteira da dívida.

O objectivo final é "colmatar as necessidades de financiamento, mantendo o equilíbrio entre a redução do custo de endividamento e a manutenção do risco em níveis sustentáveis, definindo as metas de actuação" para o futuro.