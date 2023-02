O evento, que "visa promover a boa imagem de Angola no plano internacional", com vista à captação de investimento junto de grandes entidades corporativas empresariais, vai reunir, segundo o despacho presidencial que autoriza a despesa por ajuste directo, individualidades e organizações "do mais alto nível e prestígio", tais como Chefes de Estado e de Governo, membros representativos de organizações financeiras internacionais e parlamentares".

No documento em que o Chefe de Estado delega competência ao presidente do conselho de administração da AIPEX para a prática de todos os actos necessários para a materialização e condução do procedimento, não é avançada qualquer informação sobre "a entidade com elevada experiência técnica" a quem será entregue a organização do Fórum Internacional de Negócios.

As despesas serão suportadas com recursos próprios da Agência de Investimento e Promoção das Exportações, determina o despacho.