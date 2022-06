O Presidente aprovou um ajuste directo para o fornecimento, por 52,6 milhões de dólares norte-americanos, de bens alimentares destinados a "doações para a assistência a famílias carenciadas em situação de vulnerabilidade". Estes bens, segundo a nova Lei eleitoral, e por sugestão do Chefe de Estado enviada ao Parlamento no final do ano passado, deverão ser distribuídos antes do dia 24 de Julho, pois, de outro modo, a doação pode configurar "compra de voto em plena campanha eleitoral".

O despacho presidencial 179/22, datado de 27 de Junho, que não avança quais e onde serão distribuídos os alimentos, delega no ministro da Administração do Território, a competência para acompanhar todo o processo, incluindo a assinatura dos contratos.

Em Novembro do ano passado, por altura da reapreciação do Projecto de Alteração à Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais, o Presidente da República fez chegar à Assembleia Nacional uma série de recomendações expressas numa carta dirigida aos deputados, em que recomendou que nos 30 dias que antecedem o da votação não haja inaugurações de obras públicas, ou ofertas susceptíveis de configurar compra de voto em plena campanha eleitoral.

Na carta, lida então pelo ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, João Lourenço considerava que "permitir que sejam feitas ofertas aos eleitores durante a campanha eleitoral é aceitar a possibilidade de subversão da verdade eleitoral".

Defendeu o combate à corrupção eleitoral e a outras práticas que directa ou indirectamente não contribuam para a moralização da sociedade, para além de poderem introduzir alguma falta de verdade eleitoral à competição política.

Lembrava o Presidente , a carta que enviou ao Parlamento, que a verdade eleitoral, a transparência, a igualdade entre as candidaturas e a moralização da sociedade recomendam a proibição expressa de certas condutas durante o período da campanha eleitoral, ou seja, os 30 dias que antecedem o dia da votação, nomeadamente a realização de actos de inauguração de empreendimentos ou obras públicas e doações ou ofertas susceptíveis de representar uma espécie de compra de voto.

"Estou convencido de que alcançaremos níveis maiores de igualdade e de verdade eleitoral se durante a campanha eleitoral for retirada aos competidores a possibilidade de fazerem inaugurações de obras públicas ou ofertas (...), salvo naturalmente aquelas que podem ser consideradas inerentes às campanhas, como por exemplo a oferta de matéria de propaganda eleitoral", referiu o Chefe de Estado, que defendeu que a realização de eleições é um dos principais instrumentos de concretização do princípio democrático.

"Aos órgãos do Estado compete assegurar um modelo concorrencial capaz de garantir a igualdade de oportunidades de tratamento entre as diferentes candidaturas e a lisura e transferência no processo eleitoral", defendeu, na carta enviada aos deputados, o Presidente da República.