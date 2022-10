"A direcção do hospital prisão diz que não recebeu nenhum documento. Tivemos apenas um encontro com um dos responsáveis e não entramos em contacto com nenhum preso", disse aos jornalistas Mihaela Webba, primeira vice-presidente do Grupo Parlamentar da UNITA.

"A visita foi cancelada na semana passada e estava prevista para hoje, infelizmente não fomos recebidos", acrescentou a deputada, alegando que a atitude dos órgãos auxiliares do Presidente da República é uma violação ao regimento da Assembleia Nacional e da Lei Orgânica.

Segundo a deputada, na terça-feira, 11, o Ministério dos Transportes inviabilizou o encontro com o Grupo Parlamentar para saber da greve dos pilotos da TAAG.

"Foi-nos dito para aguardar uma comunicação oficial", referiu a deputada frisando que eles são deputados e não podem "ser tratados assim".

Lembrou que recentemente, a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião e a Fundação Sagrada Esperança foram recebidos na comarca da Viana, mas a UNITA não tem este privilégio, por isso, vão recorrer aos órgãos competentes.

"No hospital prisão fomos informados que os prisioneiros estão todos de saúde e especialmente o antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomas", frisando que vão tentar ainda hoje na comarca de Viana.