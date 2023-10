O Governo Provincial do Huambo (GPH), através do seu gabinete de Recurso Humanos (RH), instaurou este mês um processo disciplinar a 71 funcionários que" estão ausentes do local de trabalho há mais de um ano", e informa desconhecer as razões das ausências, soube o Novo Jornal.

O GPH assegura que dos 71 funcionários ausentes do serviço, 36 estão incontactáveis. E diz que está em curso um processo disciplinar, correndo os faltosos o risco de demissão da função pública.

Segundo o despacho n.º 1022/GAB /2023, de 10 de Outubro, a que o Novo Jornal teve acesso, a comissão de instrução prorrogou o prazo para que os funcionários se apresentem este mês, em Luanda, na sede do GPL, ou do Governo Provincial do Huambo, para justificarem as acusações que fazem parte do processo disciplinar instaurado.

As funções e os cargos que supostamente estes funcionários ausentes desempenhavam não são referenciados no despacho do GPH, que assegura que os trabalhadores correm o risco de demissão, caso não se apresentem à comissão de instrução do processo.

O Novo Jornal procurou obter junto da entendida patronal, o Governo Provincial do Huambo, mais informações sobre este assunto mas ainda não obteve explicações, pelo que continua a tentar.

Em Luanda, o Novo Jornal está a tentar ouvir também a comissão de instrução do processo, junto da representação do GPH.