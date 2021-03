Alegados autores da acção no Londuimbali já a contas com a Justiça. UNITA fala em actos reiterados de intimidação e agressão aos seus militantes no Huambo. MPLA afirma que está a seguir o caso e assegura que tem apelado à paz.

Dois militantes de base da UNITA perderam a vida num intervalo de uma semana, vítimas de supostos actos de intolerância política praticados por membros do MPLA no Huambo, denuncia a secretária provincial do "galo negro" naquela província.

Em declarações ao Novo Jornal, Navita Ngolo informa que o primeiro caso se refere ao secretário do seu partido na comuna do Ngalanga, município do Londuimbali, ocorrido no dia 10 de Março último.

Explica que o incidente aconteceu depois de os militantes do seu partido terem regressado às suas casas, após terem sido expulsos do bairro por membros do MPLA.

"O senhor Manuel Tomé foi, infelizmente, vítima de uma situação que já estava a ocorrer na aldeia, em que cidadãos foram desalojados das suas casas por se identificarem como militantes da UNITA. Nós, como estamos a tratar desses assuntos como criminais, estamos com a Polícia e vamos denunciando esses actos. Então, decidimos que fosse a Polícia a devolver aos militantes [as suas casas]. Neste acto de devolver aos militantes as casas, onde estava o secretário de Londuimbali, a ideia do primeiro-secretário do MPLA naquela localidade, que até também é diácono, era de matar o secretário municipal, mas, como foi ajudado pelos homens que estavam com ele, escapou, e quem caiu nesta emboscada foi o senhor Manuel Tomé", acusa Navita Ngolo.

A também deputada do grupo parlamentar da UNITA relata que, para tirarem a vida ao militante do seu partido, os actores da acção recorreram a armas brancas, tendo provocado graves lesões a Manuel Tomé.

