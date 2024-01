A JFNLA iniciou esta terça-feira, 09, o seu II Congresso Ordinário, com a participação de 301 delegados que vão eleger um novo líder, em substituição de Kiaku Samuel KIala, à frente da organização juvenil deste parido histórico angolano desde de 2019 .

Este congresso foi antecedido pela realização de conferências municipais e províncias, em que foram apresentadas propostas sobre a revisão dos estatutos e do regulamento interno do comité nacional da JFNLA.

No conclave, que decorre sob o lema "Com a JFNLA, redinamizemos Angola e a diáspora em prol da juventude angolana", disputam a direcção três candidatos, nomeadamente, Eduardo José, Carlos Kassoma e Vita Francisco.

Na segunda-feira, durante a reunião do Bureau Político, o presidente do partido, Nimi a Nsimbi, garantiu que que as condições estão criadas para que o conclave tenha lugar na data prevista.

"Quando assumi a presidência da FNLA encontrei uma juventude completamente dividida, por isso este congresso vai congregar os jovens naquilo que são as ideologias do partido", lembrou.

Refira-se que, a Frente Nacional de Libertação de Angola é um partido político angolano fundado em 1954, com o nome de União das Populações do Norte de Angola (UPNA), assumindo, em 1958, o nome de União das Populações de Angola (UPA).

Em 1962, a UPA, ao absorver outro grupo anticolonial, o Partido Democrático de Angola (PDA), constituiu a FNLA. A FNLA foi um dos movimentos nacionalistas angolanos, durante a guerra anticolonial de 1961 a 1975, juntamente com a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) e o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA).

Desde 1991, que a FNLA se tornou num partido político, cuja importância tem vindo a diminuir drasticamente, em função dos seus fracos resultados nas eleições legislativas desde 1992.