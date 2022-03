A Internacional Democrática do Centro e o Partido Popular Europeu manifestaram a sua solidariedade ao presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, e denunciaram interferências no poder judicial por parte do Executivo angolano para prejudicar o maior partido da oposição.

Numa carta assinada pelo presidente da Internacional Democrática do Centro e pelo secretário-geral do partido Popular Europeu, Andrés Pastrana e Antonio Lópes-Isturiz, respectivamente, afirmam que estão "muito preocupados" com a possibilidade de uma decisão do Tribunal Constitucional (TC) poder anular o congresso da UNITA realizado em Dezembro do ano passado.

"O Governo do MPLA instrumentaliza as instituições judiciárias do País, colocando em risco a estabilidade política de Angola", dizem os subscritores da carta.

Refira-se que o Tribunal Constitucional declarou em Outubro do ano passado, como ilegal, a eleição de Adalberto da Costa Júnior como presidente da UNITA, efectivada no congresso do partido realizado em Novembro de 2019.

Um dos argumentos utilizado para defender a destituição é o de que Adalberto Costa Júnior teria concorrido à liderança da UNITA sem renunciar à nacionalidade portuguesa.

Passados dois meses, a UNITA realizou o XIII Congresso Ordinário que voltou a e colocar outra vez, Adalberto Costa Júnior, como presidente da do partido.

Recentemente surgiram informações nas redes sociais que davam conta de que o Tribunal Constitucional está em vias de, novamente, anunciar a anulação do XIII Congresso Ordinário da UNITA, realizado em Dezembro de 2021, a pretexto de "terem sido violados princípios e direitos protegidos pela Constituição, pela Lei dos partidos políticos e pelos estatutos da UNITA, ferindo de nulidade todos os actos praticados e supervenientes".

Internacional Democrata de Centro é, como explica a organização na sua página oficial, a denominação actual da Internacional Democrata-Cristã, que mudou três vezes de nome no início dos anos dois mil devido à crescente participação de partidos de diversas orientações religiosas. Até 2001, era conhecida como Internacional Democrata Cristã e, antes disso, como Internacional dos Partidos Populares e Democratas Cristãos até 1999. Foi fundada no Chile em 1961 como União Mundial Democrata Cristã para tornar-se uma alternativa às internacionais socialistas e comunistas. Actualmente possui 94 partidos políticos em 73 países membros da Europa, América Latina, África e região da Ásia-Pacífico.

O Grupo PPE é, como consta igualmente da sua página oficial, o maior e mais antigo grupo do Parlamento Europeu. Um grupo de centro-direita, empenhado em criar uma Europa mais forte e autoconfiante, construída ao serviço das pessoas. O nosso objectivo é criar uma Europa mais competitiva e democrática, onde as pessoas possam construir a vida que querem.