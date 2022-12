O Presidente da República, João Lourenço, afirmou esta sexta-feira, durante o seu discurso de abertura da 10ª Cimeira da Organização dos Estados da África, Caraíbas e Pacífico, a decorrer em Luanda, que os líderes dos países da OEACP com indicadores do desenvolvimento quase sempre abaixo dos internacionalmente aceitáveis devem fazer uma "profunda introspecção" para perceberem as razões "da não implementação de soluções" para os problemas identificados na agenda 2030 das Nações Unidas.

Segundo João Lourenço, é necessário, por parte dos poderes públicos desses países, "uma intervenção firme e resoluta para se alterar este quadro preocupante".

Um quadro em que "muitas vezes estão claramente identificadas as causas dos males que enfrentamos, mas que nem sempre, apesar disso, damos os passos que se impõem para a sua resolução", afirmou o Presidente angolano.

"Em presença deste instrumento que é um guia para a perspectivação dos nossos programas de desenvolvimento, deveremos procurar agir com coesão, mobilizarmo-nos decididamente no plano interno e buscar apoios junto dos nossos grandes parceiros internacionais para obter recursos financeiros, assistência técnica e outros meios para construirmos capacidades que nos permitam executar os projectos de relançamento das nossas economias", continuou.

João Lourenço declarou que Angola elegeu como "grandes bandeiras" para o próximo triénio em que estará à frente da organização, a mitigação dos efeitos das alterações climáticas, a boa governação, a transparência, a valorização da produção interna de cada país através de acções a serem realizadas em parceria com instituições internacionais, que permitam o acesso simplificado dos produtos dos países da OEACP a mercados mais abrangentes e com tarifas preferenciais.

"Penso que poderemos marchar em direcção a um destino comum, dentro de um quadro em que os três continentes e os três oceanos se unam para construir uma OEACP resiliente e sustentável, com plena consciência de que devemos ampliar a nossa visão estratégica, para maximizarmos os benefícios que poderemos extrair de todos os nossos recursos e, em especial, os que a economia azul nos pode proporcionar", salientou.

"A importância deste segmento da economia tem uma relevância cada vez maior nos tempos que correm e, por isso mesmo, em reconhecimento ao papel chave e decisivo que desempenham na valorização da cadeia produtiva, decidimos realizar, no quadro desta Cimeira, um fórum especificamente dedicado à intervenção da mulher na economia azul", declarou.

No quadro do combate à pobreza, o Chefe de Estado angolano defendeu a necessidade de se investir em programas que garantam a segurança alimentar e a resiliência dos sistemas alimentares destes Estados.

"Importa realçar a necessidade da qualificação dos nossos recursos humanos e a modernização das nossas estruturas produtivas, para que consigamos alcançar ao nível das nossas economias alguns dos objecivos por nós traçados, nos quais devemos procurar envolver os jovens, tirando partido do seu entusiasmo e da sua energia para alcançarmos metas realistas e concretas no domínio da produção agrícola, da produção industrial e no da produção de bens e serviços, que satisfaçam no seu conjunto, as necessidades fundamentais das nossas populações", destacou, realçando um conjunto de diligências que se impõem com urgência, no sentido de mobilizar recursos financeiros, meios técnicos e capacidade científica, para implementar projectos que visam a mitigação das consequências das alterações climáticas, sobretudo nos países insulares, onde a sua situação deve ser vista com uma atenção muito especial, para que seja possível ajudá-los a fazer face aos riscos existenciais que enfrentam.

João Lourenço assinalou que passaram já cerca de dez meses desde a data em que deflagrou, em plena Europa, o conflito militar entre a Rússia e a Ucrânia, "uma guerra de proporções preocupantes e sérias consequências no plano material e humano e que encerra o risco de assumir dimensões a uma escala global".

"Todos os nossos países, de uma forma ou de outra, sofrem as repercussões desse conflito que agravou ainda mais os efeitos devastadores da COVID-19, cuja incidência ao nível das economias, da segurança energética e alimentar de nossos países, é catastrófica", afirmou, defendendo a "via do diálogo", para que seja encontrado o caminho que leve ao cessar-fogo imediato e ao fim da guerra e conduza ao restabelecimento da paz duradoura nessa região do nosso planeta.

"Hoje mais do que nunca, o mundo clama por um papel mais eficaz das Nações Unidas, organização de que todos nos sentimos parte mas que reconhecemos a necessidade da sua reforma, pelo menos do seu Conselho de Segurança, que reflicta, de facto, a realidade geopolítica e económica do século XXI", terminou o Presidente angolano.

Angola é a sede da 10.º Cimeira dos Estados-partes da Organização dos Estados da África, Caraíbas e Pacífico, onde assume a presidência da organização por um período de três anos.