O secretariado da JMPLA, braço juvenil do MPLA, partido no poder, defende que a situação dos jovens em Angola requer ainda dos órgãos do Estado uma atenção permanente e um investimento redobrado para que se efective uma verdadeira inserção dos mesmos no desenvolvimento do País e na consolidação do Estado Democrático de Direito.

Numa declaração emitida esta semana, o secretariado da JMPLA que a juventude é imprescindível para o desenvolvimento de uma força de trabalho competitiva, capaz de responder às necessidades do mercado e que forneça ao País as capacidades e os recursos necessários para alcançar as metas de progresso económico e sociais ambicionadas.

Defende igualmente a necessidade de revisão dos currículos escolares, conferindo-lhes um carácter mais profissionalizante, para permitir aos jovens concluírem o ensino secundário com aptidões para o mercado de trabalho.

Expansão e desburocratização do acesso ao crédito bonificado, com vista ao reforço da classe empresarial jovem, incentivar a criação de cooperativas de jovens empreendedores para resolver problemas sociais que os afectam, particularmente os ligados à habitação e ao aumento do rendimento e promoção e o desenvolvimento de um amplo movimento associativo juvenil e estudantil com pendor para o voluntariado, são entre outras preocupações que JMPLA quer ver resolvidas.

Posto isso, a JMPLA, na sua qualidade de organização juvenil do partido que sustenta o Executivo, garante total empenho, dedicação e trabalho permanentes junto do Estado e demais instituições, visando à defesa e promoção dos direitos dos jovens angolanos a uma vida mais digna, próspera e desenvolvida, não importando a condição social, religiosa e filiação partidária destes.