O secretário nacional do braço juvenil do partido no poder, JMPLA, Crispiano dos Santos, quer juventude do partido atenta a "pseudo-influenciadores" que disseminam "inverdades" sobre o estado actual do País.

"O momento de vigilância serve para transmitir à juventude aquilo que deve ser a sua postura, de maneira a não disseminar informações nas redes sociais", disse Crispiano dos Santos, na abertura da jornada comemorativa de 23 de Novembro, sob o lema "JMPLA - Amar a Pátria e Fazer Angola Crescer Mais", por ocasião do 61º aniversário da fundação da organização.

"Devemos deixar de simular comportamentos e usurpar competências dos outros para atingir certos cargos, as funções devem ser assumidas por via da méritocracia, com alto padrão de competência e muita responsabilidade", disse, frisando que os "pseudo-influenciadores não passam de um círculo de não patriotas que se escondem por detrás da internet para minar a paz, a unidade nacional e o desenvolvimento de Angola".

"As celebrações do dia 23 de Novembro são feitas num contexto de múltiplos e profundos desafios, sobretudo nos sectores social e económico, que exigem da juventude, e de modo particular dos militantes da JMPLA, maior acutilância, coragem e determinação, no sentido de satisfazer as aspirações da juventude", acrescentou.

As declarações do líder da JMPLA surgem um dia depois de o líder do principal partido da oposição, Adalberto Costa Júnior, na sua réplica sobre o discurso do Presidente da República, João Lourenço, sobre o Estado da Nação.

Adalberto Costa Júnior afirmou que o ciclo político e económico 2018-2022 reflectiu-se num recuo económico e social e as evidências são obtidas pela análise de balanço do primeiro Plano de Desenvolvimento Nacional de João Lourenço.

Para o presidente da UNITA, "o País está à beira de um risco financeiro e económico sem precedentes".

"O facto é que os dias que correm estão realmente a ser, financeira e economicamente, bastante difíceis para a maioria esmagadora das famílias angolanas", frisou, salientado que ao Governo é exigido que tenha mais engenho, método e acerto para enfrentar e contornar os efeitos do aumento da população.

Costa Junior apontou que os problemas no sistema educacional e de saúde estão interligados e resultam da falta de valorização da dignidade da pessoa humana. E enfatizou que o mesmo modelo de priorização equivocada se repete no sector de saúde, onde a falta de cobertura adequada de cuidados essenciais de saúde é evidente.