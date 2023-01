O Presidente da República, João Lourenço, disse hoje que, "só é possível alcançar a paz e a reconciliação em África com acções voltadas à criação do espírito de confiança e de unidade na diversidade para a prevenção, gestão e resolução de conflitos".

João Lourenço discursava esta terça-feira, 31, por ocasião da celebração pela primeira vez no continente africano, do dia da Paz e Reconciliação, na sequência da Declaração da 16ª Sessão Extraordinária da Assembleia de Chefes de Estado e de Governo da União Africano sobre o Terrorismo e as Mudanças Inconstitucionais de Governo em África, realizada em Maio de 2022, em Malabo, Guiné Equatorial.

"Nesta data, permitam-me chamar a atenção para os graves problemas que enfrentamos em África, onde, lamentavelmente, os conflitos armados agravam o flagelo da fome, da miséria e das doenças, provocam migrações forçadas das populações, afastam o investimento privado estrangeiro, aumentam o desemprego, assim como outros males que afectam o quotidiano de milhares de cidadãos", disse.

O "Campeão para a Paz e Reconciliação em África", designação atribuída pela União Africana, apelou a que se deixe definitivamente para trás o passado conturbado de desentendimento, de desarmonia e de discórdia que condicionou e comprometeu a execução de estratégias de desenvolvimento que ajudariam a impulsionar o crescimento económico e colocar o continente a um nível aceitável de competitividade com outras regiões do mundo.

"Devemos assumir a nossa responsabilidade colectiva no que respeita aos esforços a envidar para realizarmos um dos propósitos definidos na Agenda 2063 da União Africana, nossa organização continental, que consiste em alcançarmos o quanto antes o objectivo não concretizado de silenciar as armas no nosso continente", referiu.

De acordo com o Presidente angolano, "coloca-se a cada cidadão africano, aos povos africanos, aos políticos e governantes africanos, às organizações da sociedade civil e demais instituições, a exigência de desarmarmos as nossas mentes para trabalharmos de mãos dadas e dentro do espírito de fraternidade que nos é característico, para pormos um fim aos conflitos que subsistem na África Ocidental, na África Central, na Região dos Grandes Lagos, na África Oriental e no Corno de África".

"Congratulamo-nos com os esforços realizados por todas as partes envolvidas e que permitiram uma solução negociada que levará ao fim definitivo do conflito armado e ao estabelecimento da paz na Etiópia", destacou.

"Importa reconhecer a necessidade vital de envidarmos todos os esforços ao nosso alcance para garantirmos o funcionamento eficaz das nossas jovens democracias, que não estando ainda ao nível das mais avançadas, contudo devem estar capazes de dissipar tensões e factores de discórdia que têm servido de pretexto para as inaceitáveis mudanças inconstitucionais de governo que se vêm sucedendo nos últimos tempos", acrescentou.

Na sua opinião, a ambição é ver num futuro não muito longínquo o continente economicamente forte e socialmente estável, que supere o analfabetismo, a fome e a miséria, que garanta emprego e bem-estar para os seus filhos.

"Este velho sonho é realizável se todos juntos trabalharmos para alcançar uma paz definitiva em todo o continente, declarando tolerância zero ao terrorismo, aos golpes de Estado e às guerras inter-étnicas, inter-religiosas e entre países vizinhos", disse.

"...depende sobretudo de nós, dos políticos, dos governantes e dos cidadãos africanos", diz João Lourenço,

"Que todas as nossas energias, talentos e recursos de todo tipo, sejam dedicados em primeiro lugar a favor do desenvolvimento económico e social dos nossos países. Desejo a todos que se celebre esta data com júbilo e com uma forte crença de que virão seguramente dias de paz, de harmonia e de prosperidade para os povos africanos, se nos empenharmos o suficiente para alcançar este objetivo", concluiu.

Em nota, a representação Permanente de Angola Junto da União Africana (UA) refere que a data foi propositadamente escolhida em homenagem à adopção, em 2015, da Agenda 2063 da UA, intitulada "A África que nós queremos".

A agenda prevê também uma declaração do presidente da Comissão da União Africana (CUA), o tchadiano Moussa Faki Mahamat, e intervenções de representantes dos Estados-membros, sobretudo os que compõem o Conselho de Paz e Segurança (CPS) da organização continental.

O evento contará ainda com duas declarações de boa vontade, sendo uma do presidente do Painel de Sábios da UA e antigo Presidente da República do Burundi, Domitien Ndayizize, e outra da co-presidente da Rede de Mulheres Africanas na Prevenção e Mediação de Conflitos "FemWise-África".

A data de 31 de Janeiro como "Dia da Reconciliação e Edificação da Paz em África" foi instituída como forma de encorajar a consolidação da paz e a coesão social aos níveis nacional, regional e continental.