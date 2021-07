O MPLA começou hoje, na província do Kwanza Norte, a traçar estratégias para reforçar a sua hegemonia política na região nordeste País, (Bengo, Malanje e Kwanza Norte), onde desde as primeiras eleições gerais, em 1992, sempre elegeu todos os deputados nos círculos provinciais locais.

O secretariado do bureau político do Comité Central do MPLA, liderado pela vice-presidente do partido, Luísa Damião, realiza o encontro interprovincial da região nordeste, a decorrer na cidade de N'dalatando, entre os dias 08 e 10 de Julho de 2021", refere um comunicado.

O encontro, de acordo o documento, "abrange as províncias do Bengo, Kuanza Norte e Malanje, e contempla um conjunto de acções que incluem interacções e troca de experiências entre os participantes, e enquadra-se no âmbito do programa de actividades do secretariado do bureau político para o mês de Julho".

À margem do encontro, os membros do secretariado do bureau político do partido no poder efectuarão visitas às comunas da província do Kuanza Norte com o objectivo de constatar o grau de prontidão das estruturas intermédias e de base do partido.

O último encontro deste género teve lugar no mês passado na província do Huambo, onde o MPLA traçou estratégias para recuperar os cinco deputados que perdeu nas eleições gerais de 2017 no centro do País, durante o primeiro encontro inter-provincial de quadros da região centro-sul (Benguela, Bié, Huambo e Kwanza Sul).

Nas últimas eleições gerais de 2017, o MPLA venceu as eleições com cerca de 61,1 por cento dos votos válidos, elegendo João Lourenço como novo Presidente da República.

Com este resultado, que correspondeu a um total de 150 deputados para o MPLA, o partido conseguiu também manter a maioria qualificada (acima dos 147 deputados eleitos), apesar da forte quebra da votação face às eleições gerais de 2012, ao perder 25 parlamentares.