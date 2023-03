A informação foi publicada pelo Ministério das relações Exteriores japonês, onde se lê que o Presidente da República angolano e a Primeira-dama realizarão uma visita oficial de trabalho de domingo, 12 de Março, a quarta-feira, 15 de Março.

Durante a sua permanência no Japão, o Chefe de Estado tem marcadas audiências com o imperador do Japão, Naruhito, e com a imperatriz, Masako, em Tóquio..

O Presidente irá igualmente manter um encontro com o primeiro-ministro, Kishida Fumio, e visitar Nagoya e Quioto.

No site oficial do Ministério das relações Exteriores japonês lê-se que Angola "é um país com elevado potencial económico, com uma das maiores produções de petróleo e rico em recursos minerais".

João Lourenço esteve no Japão em 2019, em Yokohama, para participar na 7ª Conferência Internacional de Tóquio Sobre o Desenvolvimento de África (TICAD7).