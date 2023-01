O Presidente angolano esteve na tomada de posse de Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília, que teve lugar a 01 deste mês, mas, ao que tudo indica, por imponderáveis de protocolo, que levou a que o empossado não tivesse prolongado conversas personalizadas com quase nenhuns dos seus homólogos presentes, só agora os dois lideres acertaram agulhas embora por telefone.

E uma das decisões tomadas por Lourenço e Lula é, segundo a página da Presidência angolana, dar seguimento ao encontro de Brasília entre os ministros das Relações Exteriores de Angola e do Brasil para a "implementação do que foi acordado, incluindo a realização da Comissão Mista Angola-Brasil".

Nessa conversa telefónica, os dois Chefes de Estado comprometeram-se ainda a "desenvolver ainda mais as relações económicas entre os dois países".

"Os Presidentes João Lourenço e Lula da Silva abordaram igualmente questões regionais, no âmbito das quais o Presidente Lula reafirmou o compromisso de o Brasil contribuir para o desenvolvimento económico do continente africano", avança ainda a página da Presidência da República angolana no Facebook

Esta conversa, que a fonte não esclarece o tempo de duração, foi, provavelmente, mais frutífera que os últimos quatro anos pontuados pelo Governo do Presidente Jair Bolsonaro, no Brasil, que coincidiram com um afastamento propositado das ligações históricas com o continente africano e, em especial, com os países lusófonos que, com o gigante sul-americano, integram a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).