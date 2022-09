O Presidente da República nomeou hoje os integrantes do Governo, reconduzindo vários ministros do anterior Executivo. Vera Daves é uma das ministras reconduzidas, mantendo a pasta das Finanças, assim como Sílvia Lutucuta, que mantém a pasta da Saúde.

João Ernesto dos Santos foi reconduzido no cargo de ministro da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria; Eugénio Cesar Laborinho continua com a pasta do Interior, o mesmo acontecendo com Téte António, que se mantém no cargo de ministro das Relações Exteriores.

São ao todo 24 ministros, conheça os restantes eleitos do Presidente da República:

Mário Caetano João - ministro da Economia e Planeamento

Teresa Rodrigues Dias - ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social

António Francisco de Assis - ministro da Agricultura e Florestas

Carmen Sacramento Neto - ministra das Pescas e Recursos Marinhos

Victor Francisco dos Santos Fernandes - ministro da Indústria e Comércio

Diamantino Pedro Azevedo - ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás

Ricardo Daniel Sandão Queirós Viegas D"Abreu - ministro dos Transportes

João Baptista Borges - ministro da Energia e Águas

Carlos Alberto Gregório dos Santos - ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação

Mário Augusto da Silva Oliveira - ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social

Maria do Rosário Bragança Sambo - ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação,

Luísa Maria Alves Grilo - ministra da Educação

Ana Paula do Sacramento Neto - ministra da Acção Social, Família e Promoção da Mulher

Felipe Silva de Pina Zau - - ministro da Cultura e Turismo

Ana Paula Chantre Luna de Carvalho - ministra do Ambiente

Palmira Leitão Barbosa ­- ministra da Juventude e Desportos

Ana Maria de Sousa e Silva - secretária do Conselho de Ministros

O Chefe de Estado nomeou também os governadores provinciais:

Manuel Gomes da Conceição Homem - governador da província de Luanda

Pereira Alfredo - governador da província do Bié

Maria Antónia Nelumba - governadora da província do Bengo

Luis Manuel da Fonseca Nunes - governador da província de Benguela

Mara Regina da Silva Baptista Domingos Quiosa - governadora da província de Cabinda

Gerdina Ulipamue Didalewa - - governadora da província do Cunene

José Martins - governador da província Cuando Cubango

Pedro Maquita Armando Júlia - governador da província do Cuanza Norte

Job Pedro Castelo Capapinha - governador da província do Cuanza Sul

Lotti Nolika - governador da província do Huambo

Nuno Bernabé Mahapi Dala - governador da província da Huíla

Deolinda Ódia Paulo Satula Vilarinho - governadora da província da Lunda Norte

Daniel Felix Neto - governadora da província da Lunda Sul

Marcos Alexandre Nhunga - governador da província de Malanje

Ernesto Muangala - governador da província do Moxico

Augusto Archer de Sousa Mangueira - governador da província do Namibe

José Carvalho da Rocha - governador da província da Província do Uíge;

Adriano Mendes de Carvalho - governador da província do Zaire