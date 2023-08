No despacho presidencial 199/23, João Lourenço substitui o concurso limitado por convite, aprovado pelo despacho 70/23, de 14 de Abril, procedimento em que se convida três ou mais pessoas singulares ou colectivas a apresentar proposta, pelo concurso público, um procedimento de contratação pública em que qualquer interessado pode participar como concorrente e descrito pelo Ministério das Finanças como "o paradigma de todos os outros procedimentos".

Segundo o MINFIN, o concurso público respeita o princípio da " igualdade de oportunidades", promovendo desta forma "a maior concorrência e competitividade entre todos os concorrentes e fomentando a transparência na escolha do potencial co-contratante da EPC".

Ou seja, o Chefe de Estado escolheu agora o procedimento que, "em todas as suas fases, permite a concretização dos princípios fundamentais da contratação pública".

A despesa e a formalização da abertura do concurso público destina-se à contratação de serviços especializados de auditoria às demonstrações financeiras do Fundo Soberano de Angola relativas aos exercícios económicos de 2023, 2024 e 2025.

O Chefe de Estado delega competência no presidente do conselho de administração do Fundo Soberano de Angola para a aprovação das peças do procedimento concursal, a nomeação da comissão de avaliação, a verificação da validade e legalidade de todos os actos praticados no âmbito do procedimento, incluindo a adjudicação, a celebração e a assinatura do contrato.

O Ministério das Finanças deverá inscrever o projecto no Programa de Investimento Público PIP, bem como assegurar os recursos financeiros necessários à implementação contrato.