"Tenho mais medo da mediocridade que da morte" (Bob Fosse) Somos um País pobre e atrasado, também, porque promovemos e exaltamos a cultura da mediocridade. Há uma forte tendência para se elevar a mediocridade, passámos a ser uma sociedade dependente e com necessidade de medíocres. Mais do que fútil, a mediocridade passou a ser algo útil e necessária. Os movimentos opostos que vão liderar o País esta sexta-feira, 31 de Março, são um bom exemplo disso. O "Fica em Casa" e o seu oponente "Vou Bumbar" são ambos movimentos de lutas políticas e de interesses de grupos que procuram colocar-nos a todos uma redoma de vulgaridades, egos e banalidades. São ambos exemplos de intolerância, de radicalismo ou extremismo e de manipulação. Triste é todo um País perder tempo, energia e foco com tamanhas distracções e manipulações de ambos os lados. Atingimos o ponto mais alto da mediocridade.