O Presidente da República deixou hoje a capital da Turquia, Ancara, para rumar a Conacri, a capital da República da Guiné, país onde vai estar igualmente em visita de Estado nos dias 30 e 31 desde mês, sexta-feira e sábado próximos. O Presidente Turco, Recep Erdogan, vai estar em Luanda no mês de Outubro.

Depois de uma visita de Estado à Turquia, onde o Chefe de Estado e a sua comitiva estiveram durante dois dia repletos de contactos e participações em iniciativas empresariais destinadas a motivar e desenvolver as relações comerciais e os negócios entre os dois países, e depois de ficar agendada uma visita de Estado do Presidente Recep Erdogan a Angola, no mês de Outubro deste ano, João Lourenço rumou à Guiné-Conacri, também para uma visita de Estado de dois dias.

Um dos objectivos cimeiros da agenda de João Lourenço nesta deslocação à Turquia, país euro-asiático que é uma das potências económicas em maior ascensão em todo o mundo, era a trair a atenção dos investidores turcos para o potencial de investimento oferecido por Angola em áreas que vão da mineração à alimentação, passando pela segurança e a indústria, entre outros.

Entre 27 e 28 deste mês, terça e quarta-feira passados, o Presidente angolano manteve encontros com o seu homólogo Recep Erdogan e esteve num importante fórum económico que juntou dezenas de empresários e homens de negócios dos dois países, perante os quais fez um desenho do potencial que Angola apresenta para justificar o investimento externo.

No topo dos argumentos apresentados aos potenciais investidores turcos, a "equipa" angolana, além dos recursos naturais, atirou para a mesa de trabalho a questão das alterações legislativas encetadas com o objectivo de criar um amais atractivo ambiente de negócios, o que, pretensamente, faz do país um mercado repleto de oportunidades.

Em destaque, na soma dos objectivos cumpridos, estão a assinatura de acordos em domínios diversos, desde a diplomacia à economia, nomeadamente, entre outros, a isenção de vistos em passaportes especiais, como o diplomático ou de serviço, mecanismos de facilitação de trocas comerciais, de fomento do turismo e da diluição de barreiras para os homens de negócios e investidores.

A Angop nota ainda, através dos seus enviados especiais na comitiva do Presidente da República, que foi ainda assinado um Memorando de Entendimento sobre o Estabelecimento do Mecanismo de Consultas Políticas, entre os ministérios das Relações Exteriores de Angola e dos Negócios Estrangeiros da Turquia.

De igual modo, rubricou-se um Memorando de Entendimento entre as academias diplomáticas dos ministérios das Relações Exteriores de Angola e dos Negócios Estrangeiros da República da Turquia.

Outro diploma assinado foi o Acordo para a Promoção e Protecção Recíproca de Investimentos entre os dois países, assim como o Memorando de Entendimento entre o Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas de Angola (INAPEM) e a Organização de Desenvolvimento de Pequenas e Médias Empresas da Turquia.

Outro Memorando de Entendimento foi assinado entre os ministérios dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás de Angola e o da Energia e Recursos Naturais da Turquia, sobre a cooperação nos domínios dos hidrocarbonetos e mineiro.

No mesmo sentido, rubricou-se um Memorando de Entendimento entre os ministérios angolano da Energia e Águas e o da Energia e Recursos Naturais da Turquia sobre a cooperação nos domínios das energias renováveis e da eficiência energética.

Foi ainda apreciado um Protocolo de Cooperação entre a Televisão Pública de Angola (TPA) e a Corporação de Rádio e Televisão da Turquia (TRT), bem como um Processo Verbal da 2.ª Sessão da Comissão Conjunta sobre Cooperação Comercial, Económica e Técnica Angola-Turquia.

A Angop apurou que ficou por assinar o Acordo de Serviços Aéreos, entre os dois governos, que estabelece as bases para a efectivação da rota Luanda/Instambul, a ser operada, a partir de Outubro, pela Turkish Airlines.

Este último diploma foi um dos mais referenciados pelos empresários e pelas delegações oficiais dos dois países, que consideram um marco importante para a nova era da cooperação entre os Estados.

Ainda no quadro da assinatura de instrumentos jurídicos, para a melhoria da base de cooperação, foi assinado, pelo Conselho de Relações Económicas com o Exterior da Turquia (DEIK) e pela Agência de Investimentos Privado e Produção das Exportações (AIPEX), um Acordo para a criação de um conselho de negócios.

O instrumento, segundo o presidente da AIPEX, António Henriques da Silva, está a ser criado para proporcionar maior aproximação entre o sector empresarial turco e angolano, através das duas agências encarregues de lidarem com o investimento privado.

Segundo António Henriques da Silva, o instrumento jurídico visa, na actual dinâmica, a materialização de encontros na Turquia e em Angola, de maneira intercalada, pelo menos duas vezes por ano.

Angola e a Turquia têm relações diplomáticas desde 1980 mas esta foi a primeira visita de um Chefe de Estado angolano àquele país e cooperam, com regularidade, em áreas como o comércio, agricultura, educação, cultura, defesa, justiça e desporto.

Segundo as autoridades dos dois Estados, as relações ainda não estão no nível desejado, mas mostraram-se esperançadas de que a cooperação conheça novos rumos em breve.

Dados referentes ao período de 2006 a 2020 indicam que empresas turcas empregaram 22,55 milhões de USD, em 16 projectos implantados nas províncias de Luanda e Uíge, nos domínios da indústria, comércio, educação e construção civil, permitindo a criação de 123 postos de trabalho, de acordo com números apresentados, recentemente, pela AIPEX.