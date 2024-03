O Presidente da República João Lourenço segue na próxima semana para a China em visita oficial de três dias com inicio a 13 de Março, avançam fontes do Novo Jornal em Pequim.

Durante este período, o Chefe de Estado angolano deverá manter encontros com o seu homólogo chinês Xi Jiping , bem como com outras entidades locais.

Fontes do NJ garantem que equipas do Ministério das Finanças e do MIREX estiveram na China nas últimas semanas para preparar a visita e os acordos que serão discutidos.