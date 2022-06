A notícia de que José Eduardo dos Santos tinha sido internado foi avançada na quinta-feira à noite pela imprensa portuguesa, mas têm sido muitos os rumores sobre o estado de saúde do ex-Presidente de Angola que depois se percebe serem falsos. Esta sexta-feira, a jornalista da Rádio Televisão Portuguesa esclareceu no local as dúvidas sobre o internamento do antigo Chefe de Estado angolano, ao ver a filha Isabel entrar para a clínica onde "Zédu" tem recebido tratamentos médicos desde 2019.

O Jornal de Negócios escreve que a decisão do internamento de José Eduardo dos Santos foi motivada por um deterioramento do seu estado de saúde e a sua situação é considerada muito grave.

Em Maio, vários meios de comunicação social angolanos noticiaram um agravamento do estado de saúde do antigo Chefe de Estado, o que terá provocado divergências entre alguns dos seus familiares e o regime angolano. A Lusa escreveu, na altura, que a família dos Santos se queixou de "abusos" e ingerência externa e a Presidência angolana remeteu informações sobre o ex-Presidente apenas para um médico.

Na nota divulgada em Maio, a Presidência da República de Angola alegou que João Afonso é o seu médico pessoal, que o acompanha há 16 anos, em quem tem "a máxima confiança" e é "a única entidade autorizada a falar" sobre o seu estado de saúde.

Esta posição surgiu depois de uma das filhas, a ex-deputada Welwitschia "Tchizé" dos Santos, ter denunciado "abusos" e "condicionamento da liberdade" em relação ao seu pai, que reside em Barcelona desde 2019, admitindo que a família lida com "um caso de polícia, que pode motivar uma queixa às autoridades espanholas".

Na página que a Presidência mantém no Facebook lê-se que na sequência das informações sobre a deterioração do estado de saúde do ex-Presidente da República José Eduardo dos Santos, o Presidente João Lourenço manteve esta sexta-feira uma conversa telefónica com a sua esposa, Ana Paula dos Santos, em gesto de solidariedade.

Não passou uma hora entre o momento em que a Presidência publicou a nota sobre a conversa entre o Presidente João Lourenço e a esposa de José Eduardo dos Santos e a resposta de Tchizé dos Santos, que fez sair um áudio em que questiona: "Porque é que JLO não ligou para Isabel dos Santos que está no hospital ao lado do paciente ao invés da Ana Paula dos Santos que até abandonou o marido?"

"Sabendo que o outro estava mal de saúde, este senhor falou mal dos filhos de JES na conferência de imprensa e vem agora vem dizer que ligou para a esposa, que nos últimos quadro anos apenas privou com as pessoas durante dois meses, agora liga? Isso nos faz pensar muito. Não ligou para Isabel dos Santos porquê? Se é ela que está ao lado do paciente? Isso é uma pouco vergonha", lamentou Tchizé dos Santos.

Segundo a filha de José Eduardo dos Santos, o antigo Presidente da República encontra-se de facto com o estado de saúde debilitado.

José Eduardo dos Santos foi Presidente de Angola durante 38 anos, entre 1979 e 2017, cumprindo uma das mais longas presidências do mundo.