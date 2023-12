O ex-deputado à Assembleia Nacional pelo Grupo Parlamentar do MPLA, Manuel da Cruz Neto, suspendeu a sua militância por incompatibilidade, devido às actuais funções enquanto juiz no Tribunal de Contas.

O Comité Central aprovou esta terça-feira, 19, a resolução sobre o preenchimento da vaga, pelo militante Arlindo João Carlos Isabel, que substitui Manuel da Cruz Neto.

O Comité Central do MPLA ratificou o regresso de Anabela Dinis, do gabinete de Cidadania e Sociedade Civil, que deixou o lugar em 2019, dando lugar à socióloga Maria de Fátima Republicano de Lima Viegas, que acumula funções como secretária do Presidente da República para a Área Social.

O Comité Central do partido encorajou terça-feira, 19, a intensa acção diplomática do Presidente da República, com vista à atracção de investimentos para o desenvolvimento socioeconómico do país e a manutenção da paz e da estabilidade no continente africano e no mundo.

O Comité Central encorajou e recomendou ao Executivo a continuar a desenvolver acções para definição de novas modalidades de financiamento para as infra-estruturas viárias a capacitação do capital humano nacional, a melhorar as políticas de apoio ao sector privado, a implementar o planeamento estratégico, bem como a priorizar projectos que impactem directamente na vida das populações.

"O Comité Central manifesta solidariedade às populações afectadas pelas chuvas em todo País e apela aos órgãos competentes do Estado e à sociedade em geral, para o reforço das medidas de protecção das famílias", lê-se no comunicado.

Refira-se que na IV Legislatura da Assembleia Nacional, Manuel da Cruz Neto, ocupou o cargo de vice-presidente do Grupo Parlamentar do MPLA e já desempenhou vários cargos no aparelho governamental e na Presidência da República.