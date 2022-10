Secretário-geral do braço juvenil da UNITA garante ao NJ que deverá convocar congresso electivo assim que ouvir o Comité Nacional da organização, cuja reunião pode ocorrer antes do fim de Outubro. Outros quadros que «cobiçam» a liderança esperam que conclave seja realizado até Dezembro.

Os quadros da Juventude Unida Revolucionária de Angola (JURA) residentes em Luanda reuniram-se no domingo, 02, para, entre outras coisas, abordar a pertinência da realização do seu V Congresso Ordinário, que, de acordo com os timings estatutários, devia ser realizado entre Julho e Agosto deste ano, soube o Novo Jornal.

No encontro nada ficou definido, sendo que se mantém aberta a possibilidade de o conclave vir a ter lugar em Dezembro deste ano ou no primeiro trimestre do próximo ano (2023).

Refira-se que, de acordo com os estatutos da JURA, os conclaves são realizados de quatro em quatro anos, assim, sendo que o último ocorreu em 2018, o congresso a seguir deve, estatutariamente, ocorrer ainda neste ano, pelo menos é este o entendimento de diferentes jovens que ambicionam candidatar-se ao cadeirão máximo da organização.

Ao Novo Jornal, os membros da JURA que procuram substituir Agostinho Kamuango do cargo de secretário-geral negam que haja crise no seio da organização, mas sublinham ser importante que se cumpram as normas estabelecidas.

