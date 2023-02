Nas conferências que vão eleger os delegados ao congresso, os participantes vão apresentar as propostas sobre a revisão dos estatutos e do regulamento interno do comité nacional da JURA. Vão ainda discutir as propostas de teses do congresso, e eleger os membros do comité provincial e nacional da organização.

O congresso, que vai decorrer sob o lema "JURA - Inovar e Mobilizar para Vencer", está marcado para os dias 15, 16 e 17 de Março.

A Juventude Revolucionária Unida de Angola foi fundada a 18 de Julho de 1974, por David Janotão, que foi o primeiro presidente da organização juvenil.