Juristas estão cépticos que o Projecto de Lei Orgânica da Institucionalização das Autarquias Locais, da iniciativa do Grupo Parlamentar da UNITA, agora em consulta pública, venha a ter uma "luz verde" de uma iniciativa legislativa, com o carácter de urgência pela Assembleia Nacional.

O Grupo Parlamentar da UNITA iniciou terça-feira, 05 de Março, a disponibilização à sociedade do Projecto de Lei Orgânica da Institucionalização das Autarquias Locais, o único diploma do pacote legislativo autárquico que ainda não foi aprovado pela Assembleia Nacional, para a recolha de contribuições durante um mês.

Este projecto de lei, durante a legislatura 2017/ 2022, não teve votação final global e foi considerado caducado pela Assembleia Nacional.

"O documento já foi aprovado na generalidade no Parlamento e estagnou na especialidade. Não acredito que o diploma da iniciativa do Grupo Parlamentar da UNITA venha a ter êxito na sua agenda de aprovação com caracter de urgência no Parlamento ", disse ao Novo Jornal o jurista Salvador Freire dos Santos.

"O processo teve inicio em 2014 e foi retomado em 2017. De lá para cá tem estado encalhado. O MPLA, com a sua maioria no Parlamento, não tem interesse em aprovar este documento", acrescentou o ex-presidente da Associação Mãos Livres.

Na sua opinião, o MPLA e o Executivo têm as atenções viradas para a Proposta de Lei da nova Divisão Político-Administrativa de Angola que vai passar a contar com 20 províncias e 325 municípios.

"É um diploma que para os angolanos não é prioridade. Mas para o MPLA e o Executivo é fundamental, porque visa desviar a realização das prometidas eleições autárquicas", argumentou.

O Jurista António Alberto Honório lembrou que a Assembleia Nacional iniciou em 2017 o processo irreversível e participativo de cumprimento da Constituição no que diz respeito à organização democrática do Estado ao nível local, com base nos princípios da descentralização político-administrativa e da autonomia local.

"Agora dizem que a Proposta de Lei sobre a Institucionalização das Autarquias Locais está caducada. É uma táctica do MPLA para travar o documento e dilatar o tempo para implementação das autarquias no País", lamentou o jurista.

"É urgente a criação de condições efectivas das autarquias no País. É uma pena porque países como Moçambique ou Cabo Verde, amigos do MPLA, já realizam eleições autárquicas há muitos anos e Angola não", lembrou.

Já o jurista Ramos Ramalho Kiala lamenta a atitude da Assembleia Nacional que ao longo dos anos inviabilizou o agendamento do documento e que hoje considera estar caducado.

"Todos os diplomas que têm a ver com o pacote legislativo autárquico passaram sem problemas. A Proposta de Lei sobre a Institucionalização das Autarquias Locais continua a dar trabalho. Isto prejudica a implementação das autarquias no País", frisou o jurista.

Segundo o Grupo Parlamentar da UNITA, findo o prazo será actualizado e dará entrada no gabinete da presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, para o agendamento e discussão com caracter de urgência.

"Esta Lei é em si mesma um teste de vontade política das autoridades públicas de aceitar a democracia, viver em democracia e praticar a democracia", disse em conferência de imprensa, o líder do Grupo Parlamentar da UNITA.

Segundo Liberty Chiyaka, a Proposta de Lei para a Institucionalização das Autarquias ainda não foi aprovada "porque falta vontade política do MPLA".

"O projecto de Lei que vai ser apresentado pelo Grupo Parlamentar da UNITA vai dar entrada na Assembleia Nacional com carácter de urgência. Vamos mobilizar a cidadania para exigir que tal se cumpra. Nos termos da Constituição e da Lei um determinado número de deputados podem exigir o agendamento de qualquer assunto com carácter de urgência, é o que vamos fazer", explicou.

De acordo com o deputado, a sua aprovação tornou-se num imperativo político e social, uma "necessidade emergencial", para a legitimação política do Estado e para a restauração da confiança nas instituições.