As empresas dos filhos do ex-presidente José Eduardo dos estão a ser investigadas no ãmbito de processos de investigação patrimonial e financeira que correm trâmites na justiça.

Segundo um ofício do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos (SENRA) da Procuradoria-Geral da República citado pela Lusa, "da lista faz também parte o empreendimento Marina Baía Yacht Club, que a imprensa angolana aponta como estando ligado a "Tchizé", Álvaro Sobrinho e Sílvio Alves Madaleno, a empresa Mar & Yates, além da Fraxa Service e Brefaxa & Filhos, ligadas a Bento Francisco Xavier, antigo vice-governador do Cuando Cubango e que foi ouvido também em tribunal no âmbito do "caso Lussaty", em que o major Pedro Lussaty foi condenado a 14 anos de prisão pelos crimes de transporte de moeda para o exterior, de retenção de moeda e lavagem de capitais".

"Tchizé" dos Santos já reagiu, dizendo que soube da investigação ao seu património pelas redes sociais e que tudo não passa de "uma distração para abafar" as suspeitas que envolvem os tribunais superiores.

"Eu acho que isto é tudo uma manobra de distracção para abafar o caso dos escândalos do juiz do Tribunal Supremo e da juíza do Tribunal de Contas, que também leva muita gente a indagar-se sobre a lisura da juíza do Tribunal Constitucional, que deu posse sem a recontagem de votos pedida pela oposição", insinuou.

Em declarações à Lusa, a filha do ex-presidente angolano, falecido no ano passado, referiu também que nenhuma das suas empresas tem propriedades em Luanda e que, actualmente, não faz parte da gestão de qualquer delas.

De recordar que a Westside Investments e a Semba Comunicações geriram o canal 2 da Televisão Pública de Angola (TPA) até a administração da cadeia televisiva pôr fim ao contrato, em 2018.