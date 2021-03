O Presidente da República, João Lourenço, nomeou, esta segunda-feira, Adélia Muambeno Samuel vice-governadora do Kuando Kubango para o sector político, económico e social, e Domingos Bernardo Bambi vice-governador do Kwanza Sul para o sector técnico e infraestruturas.

Em nota, a Casa Civil do Presidente da República informa que antes, num outro decreto, João Lourenço exonerou Carla Maria Domingos Cativa, do cargo de vice-governadora da província do Kuando Kubango para o sector político, económico e social.

No mesmo decreto, o Chefe de Estado também exonerou Demétrio António Braz de Sepúlveda do cargo de vice-governador da província do Kwanza Sul para os serviços técnicos e infraestruturas.