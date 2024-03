O debate na generalidade da Proposta de Lei da Divisão Político-administrativa de Angola continua esta quinta-feira, 29. Ontem, mais de 50 intervenções dos deputados à Assembleia marcaram a sessão, com a oposição (UNITA, PRS/FNLA e PHA) a insistir que a nova Divisão Político-administrativa de Angola é um "truque" para o partido no poder se esquivar à realização das eleições autárquicas em Angola.

Segundo a oposição, a criação de duas províncias, nomeadamente a do Bengo e a da Lunda-Norte, no período pós-independência, não criou benefícios para os habitantes locais, e agora, com o surgimento de outras, a situação continuará a ser a mesma. Em resposta, o MPLA diz que a Nova Divisão Político-Administrativa não interfere na implementação das autarquias.

Segundo o MPLA, o Executivo colocou a nova divisão político-administrativa no Plano do Desenvolvimento Nacional, assim como na estratégia de desenvolvimento de longo prazo, com a visão de promover o desenvolvimento por via da municipalização e da reforma do Estado.

Refira-se que a Proposta de Lei prevê a criação de duas novas províncias, as quais resultarão da divisão do Moxico (passando a existir Moxico e Kassai-Zambeze) e do Kuando Kubango (passando a existir Kuando e Ubango).

A Proposta de Lei prevê, igualmente, a supressão de algumas circunscrições de nível infra-municipal, a eliminação da distinção entre os Distritos Urbanos e as comunas, em que algumas destas unidades vão ascender ao nível municipal, tendo em conta as condições geográficas e demográficas e a necessidade de garantir o controlo efectivo das fronteiras nacionais.

Com estas alterações, o País vai passar a contar com 20 províncias, 325 municípios e 375 comunas.

A Proposta de Lei da Divisão Político-Administrativa visa promover o desenvolvimento equilibrado do território, aproximar os serviços públicos aos cidadãos e garantir a ocupação integral do território, racionalizar os serviços da Administração do Estado, aumentando, deste modo, a eficácia, eficiência e equidade, segundo o Governo.

A presente Proposta de Lei, do ponto de vista económico e social, prevê, ainda segundo o executivo de João Lourenço, benefícios como a redução das desigualdades e dos índices de pobreza no seio das populações, a distribuição mais justa e equilibrada do território e do rendimento nacional, o desenvolvimento económico e social harmonioso do país, a promoção do bem-estar, da solidariedade social e da qualidade de vida das populações mais vulneráveis.