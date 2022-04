Juristas sem filiações partidárias apelam a melhorias ao diploma, visando eliminar princípios que «ferem direitos fundamentais». E há quem apoie fundamento e sentido de voto da oposição, na AN. Já o deputado João Pinto, do MPLA, não vê razões das críticas, e defende que, face ao contexto de corrupção, o Estado se vê forçado a fazer recurso ao «Ius Imperium».

O projecto de Lei de Apropriação Pública proposto pelo Executivo, que acaba de ser aprovado na globalidade pela Assembleia Nacional, está a ser alvo de imensas críticas. Alguns o tomam por inconstitucional, por alegadamente ferir os direitos fundamentais, que passam pelo direito à defesa e um julgamento justo.

No seu artigo 25.º, a lei esclarece que as normas constantes poderão aplicar-se aos processos e procedimentos iniciados e não concluídos até a data da sua entrada em vigor.

A crítica ao referido projecto iniciou na própria casa das leis durante os debates, tendo a falta de entendimento levado toda a oposição a votar por abstenção, com excepção do deputado David Mendes, que, como nos conta a deputada Mihaela Weba, optou pelo mesmo sentido de voto (favorável) do bloco parlamentar do MPLA, partido que sustenta o Governo.

O referido projecto, cuja entrada em vigor deverá revogar a Lei n.º 3/76, de 3 de Março, bem como a Lei n.º 1/82, de 2 de Fevereiro, prevê apropriação pública através de 3 meios: a nacionalização, a entrega voluntária de bens e a declaração judicial de transferência de bens para o Estado.

A título de exemplo, entre os processos iniciados e não concluídos, constam as participações da empresária Isabel dos Santos nos bancos BIC e BFA e cervejeira Luandina, só para citar estes; bem como as acções do empresário Carlos de São Vicente, no Standard Bank de Angola e nas AAA. Sobre estes activos podem recair, com base na nova lei, o princípio de nacionalização, a entrega voluntária de bens ou a declaração judicial de transferência de bens para o Estado.

