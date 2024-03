A oposição defende que o Governo crie mecanismos que priorizem empresas locais na prestação de serviços ao sector mineiro, pois diz acreditar que isso contribuirá para aumentar as receitas fiscais nas zonas afectadas e gerar riqueza localmente.

O diploma legal, de iniciativa do Presidente da República João Lourenço, visa também estabelecer mecanismos que levem à declaração de perda dos instrumentos, produtos e vantagens do crime, com o propósito de "inviabilizar a operacionalidade e a perpetuação das práticas criminosas pelos infractores".

A iniciativa legislativa tipifica os crimes de promoção e facilitação da actividade mineira ilegal, instalação, montagem e início da actividade mineira ilegal, transporte de recursos minerais e equipamentos, falsificação da autorização de títulos mineiros, obtenção fraudulenta dos títulos mineiros de autorizações e a receptação e auxílio material.

O executivo angolano, no seu relatório, informa que a actividade conta com 1,3 milhões de garimpeiros, a maioria estrangeiros, que operam com perto de 300 dragas ilegais.

O secretário de Estado dos Recursos Minerais de Angola, Jânio Correia Vítor, salientou que a exploração ilegal de minerais estratégicos tem gerado impactos negativos e nocivos ao meio ambiente, à vida humana, à saúde pública e à subsistência das comunidades.

"Para além dos prejuízos que elencamos, com a exploração ilegal de minerais estratégicos, o Estado deixa de receber receitas por via de impostos. O tratamento da questão da exploração ilegal de minerais não é uma questão de somenos importância ou irrelevante", referiu.

O Grupo Parlamentar da UNITA, que se absteve na votação do diploma na generalidade, acredita que a Proposta de Lei do Combate à Atividade Mineira Ilegal deve transcender a mera intenção punitiva do Governo e assumir também a responsabilidade de proteger a população que vive nessas áreas.

"Abstenção porque concordamos que devem, sim, existir leis que regulamentem o funcionamento adequado da actividade mineira, mas também temos consciência de que antes de se combater efeitos e consequências, devemos primeiro combater as causas.

"Abstenção porque achamos necessário que se cumpram regras e se mantenha a legalidade da actividade mineira, mas não fechamos os olhos à ausência de deveres para as empresas mineiras", diz a UNITA.

Segundo o principal partido da oposição, um Governo consciente exigiria dessas empresas pelo menos os direitos fundamentais, como priorizar os trabalhadores locais, salários justos, condições de trabalho dignas, saúde e segurança no ambiente laboral.

"Infelizmente, essas regiões são afectadas por problemas sociais crónicos que forçam muitos cidadãos a submeterem-se a condições de escravidão, que variam desde a exploração laboral até à escravidão sexual", argumenta a UNITA, que defende que o Governo crie mecanismos que priorizem empresas locais na prestação de serviços ao sector mineiro, pois acreditamos que isso contribuirá para aumentar as receitas fiscais nas zonas afectadas e gerar riqueza localmente.

O MPLA, na voz do deputado Joaquim José Mingues defendeu que a estratégia de combate à actividade mineira ilegal envolve uma abordagem multifacetada, visando a diminuição e eventual cessação das operações ilegais de mineração.

O deputado do Partido de Renovação Social Rui Malopa Miguel considerou que a exploração ilegal de diamantes, sobretudo no leste de Angola, resulta da "vulnerabilidade" das populações e dos territórios detentores dos recursos.

Em Angola, altas figuras das Forças Armadas Angolanas (FAA) e da Polícia Nacional (PN) são acusadas regularmente de estarem envolvidas na exploração ilegal de diamantes.

Elementos das suas empresas de protecção de áreas de exploração diamantes são também alegadamente acusados de matarem garimpeiros ilegais.