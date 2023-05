No dia em que se assinala a liberdade de imprensa, e em que, o Bureau Político do MPLA emitiu um comunicado em que exorta a classe jornalística a manter-se "firme e intransigente" na defesa dos seus direitos. Também a UNITA, principal partido da oposição, aconselha os jornalistas a não baixarem a guarda.

No comunicado produzido pelo Bureau Político do MPLA, o partido aconselha os jornalistas angolanos a serem rigorosos no respeito dos deveres ético e deontológicos, tendo em conta a importância social do seu papel e condena "veementemente" todas as manifestações que impedem os jornalistas de exercerem o seu trabalho de forma livre, plural e independente, permitindo que os cidadãos formem, de modo diversificado a sua opinião, na perspectiva do usufruto de um direito plasmado na Constituição da República de Angola.

A posição do MPLA consta numa declaração do seu Bureau Político (BP) desta formação política, divulgada esta quarta-feira, por ocasião por ocasião da celebração do 03 de Maio, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, e onde defende a materialização, por parte do Executivo, da proposta de incentivo ao surgimento de novos meios de comunicação independentes, "que acentuem a concorrência e a pluralidade no espaço informativo nacional, aumentem as oportunidades de acesso à informação para os cidadãos de modo a facilitar, cada vez mais, o seu engajamento nos debates e diálogos em torno das grandes questões nacionais".

"Instituído no quadro do reforço dos valores das sociedades democráticas e asseguramento das plataformas do livre intercâmbio de ideias e de informação, a comemoração da efeméride deve servir de ocasião para que, de forma unânime, os angolanos reafirmem o estabelecimento de um ambiente de diálogo aberto e construtivo, conducente à consolidação da paz e ao contínuo aprofundamento da democracia", lê-se no documento.

"O Bureau Politico manifesta a sua antítese aos actos desprezíveis de assassinato de carácter e outras formas de vilipêndio da honra, bom nome e consideração a instituições e as pessoas, que em nada abonam ao clima de paz, harmonia e reconciliação nacional, imprescindível ao crescimento e desenvolvimento nacional", declara ainda o BP do MPLA.

A UNITA diz constatar "com enorme preocupação as constantes violações dos direitos e liberdades fundamentais dos jornalistas por agentes e instituições investidos do poder do Estado".

O Secretariado Executivo do Comité Permanente da Comissão Política da UNITA considera que a liberdade de imprensa é um dos elementos fundamentais do Estado Democrático e de Direito e, condena, por isso, "a contínua manipulação, coação, censura e partidarização dos órgãos de comunicação social públicos e lamenta o facto de o líder do maior partido da oposição nunca ter sido convidado pelos órgãos estatais de comunicação social pagos com fundos públicos".

"A UNITA saúda todos os profissionais da comunicação social e solidariza-se com a sua luta, por uma imprensa verdadeiramente independente do poder instituído e encoraja-os a não baixarem a guarda na luta pela valorização e dignificação da classe a bem do desenvolvimento do País", lê-se no comunicado do maior partido da oposição, em que exorta as autoridades do Estado "para que ponham termo às perseguições contra jornalistas, líderes políticos e activistas cívicos, a censura, coação e prisões arbitrárias, por exercerem as suas liberdades constitucionalmente consagradas".

A UNITA considera fundamental o papel da comunicação social, para consolidação da Democracia e da Reconciliação Nacional, por isso, defende o respeito pela liberdade de expressão e de imprensa que são para democracia, "como o sangue para o organismo humano".