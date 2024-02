Lista definitiva dos candidatos apurados para à presidência do PRS vai ser publicada no dia 19

O coordenador da comissão organizadora do V congresso ordinário do Partido de Renovação Social (PRS), a decorrer nos dias 02 a 04 de Abril deste ano, Donji Vieira, anunciou esta quarta-feira, 14, que a lista definitiva dos candidatos apurados à presidência do partido vai ser publicada no dia 19 deste mês.