Circulação volta à normalidade na Deolinda Rodrigues depois de PN ter frustrado manifestação com recurso a gás lacrimogéneo e disparos para o ar com balas reais - Falta de táxis nas paragens força pessoas a deslocarem-se a pé

Depois de a Polícia Nacional (PN) ter frustrado, este sábado, 17, as centenas de manifestantes que pretendiam atingir o Largo da Independência para reclamarem contra o aumento do preço da gasolina, o fim da venda ambulante e a proposta de Lei sobre o estatuto das ONG, a circulação automóvel voltou à normalidade após três horas de interrupção, mas continua sob forte presença policial e quase sem táxis nas paragens. A população, principalmente a que vive no município de Viana e Kilamba Kiaxi, por exemplo, está a enfrentar grandes dificuldades para conseguir apanhar os azuis e brancos, visto que não há transportes públicos nessas rotas.