No dia da Paz houve uma manifestação paralela sentida em várias zonas da cidade de Luanda, com tachos e panelas a bater, em resposta a um pedido nesse sentido lançado pelo activista "Gangsta", que já tinha estado na origem da iniciativa "No Dia 31 Fica em Casa".

O activista político Nelson Dembo, mais conhecido por "Gangsta", que considera que "não houve evolução do País em 21 anos" e que os angolanos deveriam dizer que têm fome, batendo as tampas e panelas em jeito de reivindicações ao Executivo.

Foi por volta das 20:00, que algumas zonas da província de Luanda, sobretudo nas centralidades do Kilamba, Sequele e da Vida Pacifica, assim como nos bairros do Kikolo, Kilamba-Kiaxi, e Rocha Pinto, se ouviu o barulho das tampas e panelas.

Alguns vídeos divulgados nas redes sociais mostram bem a dimensão do protesto que, nalguns casos envolveu milhares de pessoas às janelas a fazer barulho com os apetrechos de cozinha e grupos de jovens, sobretudo nos bairro Rocha Pinto, Cazenga e Cacuaco, a baterem tampas e panelas e a gritarem "temos fome".

Várias famílias exibiram vídeos onde aderiram à manifestação, na hora indicada pelo activista foi possível ouvir-se de forma mais ruidosa barulho de tampas e panelas nos edifícios da centralidade do Kilamba, Sequele e do Vida Pacifica.

A ex-deputada do MPLA e filha do antigo Presidente, José Eduardo dos Santos, Welwitschea dos Santos "Tchizé dos Santos" também se juntou à manifestação e minutos depois das 20:00 exibiu um vídeo onde surge a bater nas panelas.

Apesar de haver jovens e crianças nas ruas a gritarem "temos fome" e a fazerem barulho com as tampas e panelas, há registo de episódios de violência policial no Bairro Ngola Kiluanje, município de Luanda, envolvendo mesmo jovens e crianças, com disparos para o ar.

Na manhã de quarta-feira, 05, o activista Nelson Dembo "Gangsta" escreveu nas redes sociais que a manifestação superou a espectativa.

"Estou muito orgulhosos do nosso sentido de união crescente. Agora vamos inundar as redes sociais com os vídeos a bater tampas e panelas", escreveu "Gangsta".