Governador de Benguela associou novo acordo de financiamento, também com a componente emergencial, ao programa com obras já em curso. Influentes figuras do MPLA justificam «chuva de acordos» com a necessidade de o Governo esvaziar críticas de segmentos políticos e da sociedade civil quanto a uma realidade que não faz jus à principal promessa eleitoral de 2017. NJ mostra pontos comuns e diferenças nos acordos milionários, que têm a «companhia» de um programa para desatar o nó em obras do século passado.

Com o programa financiado pela ASGC a largos cinco anos do fim, o Presidente da República, João Lourenço, assinou, há uma semana, um novo acordo de financiamento para Benguela, igualmente para "obras de emergência", desta feita sem referência ao procedimento de adjudicação, em mais um exercício a suscitar um "vendaval de críticas" em segmentos políticos que sugerem estar à vista sinais de corrupção eleitoral, indicam informações recolhidas pelo NJ.

Mesmo no MPLA, partido no poder, os acordos para empreitadas na província que chegou a ser colocada na órbita de uma "Califórnia" não passam despercebidos, havendo vozes que apontam para a necessidade de medidas que atirem para o esquecimento a promessa de há cinco anos.

Quando se soube do último acordo, celebrado entre o Ministério das Finanças e a instituição financeira inglesa Standard Chartered Bank, no valor de 482 milhões de dólares norte-americanos, o governador provincial, contactado por alguma imprensa, com o NJ incluído, disse, algo sorridente, que "isto é o programa dos 415 milhões de euros", o da ASGC.

Luís Nunes, que se encontrava numa feira do gado, acrescentou que "não, não pode ser, se fosse ... estava eu feliz".

O Despacho Presidencial n.º 112/22, que define "outras instituições financeiras mais bem identificadas" entre os financiadores, tem aspectos comuns e diferentes do anterior, o 142/21, com obras em curso há já cinco meses.

Salta à vista, até pelas considerações de Luís Nunes, o valor do programa, 415 milhões de euros, equivalentes, segundo contas feitas pelo NJ, a 438.323.688,89 USD, distantes, portanto, dos 482 milhões de dólares que conformam o último acordo.

Por aqui se verifica uma diferença a ter em atenção nestes acordos, que trazem em comum a denominação "programa integrado de obras emergenciais", inscrevendo ambos a construção e reabilitação de vias rodoviárias e sistemas de abastecimento de água e energia eléctrica, com o primeiro delineado ainda para estancar deslizamentos de terras em épocas chuvosas.

Benguela, município-sede, Lobito e Baía Farta são as localidades beneficiárias mencionadas nos despachos presidenciais, embora as autoridades locais, em relação ao primeiro, incluam a Catumbela, outro município do litoral da província.

Este tipo de acordos voltou a merecer, sobretudo pela contratação simplificada, duras críticas do presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, na abertura da pré-campanha do seu partido, numa perspectiva de corrupção e endividamento do País.

Sem ter citado nomes, Costa Júnior indicou a "milionária" Reserva Estratégica Alimentar, um dia depois da matéria do NJ sobre a Carrinho Empreendimentos na gestão da fábrica têxtil e, depois, no campo das empreitadas, fez alusão à Omatapalo, que está no programa integrado de obras, para Benguela, tal como a Casais Angola, ASGC e a Europa Ar-Lindo Construções LDA.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)