Governador provincial e igualmente primeiro-secretário do MPLA distribui peças num xadrez em que o seu adversário político, o deputado Adriano Sapiñala, continua a dar «cartas». Pressionado pelo pulsar do relógio eleitoral, aposta em empresários para ofuscar o sucesso do deputado, que tem arrastado milhares a vários municípios.

Justamente no calor das actividades com mais visibilidade na UNITA desde a chegada a Benguela do seu secretário provincial executivo, Adriano Abel Sapiñala, há pouco mais de um ano, o primeiro-secretário do Comité Provincial do MPLA, Luís Manuel da Fonseca Nunes, opta por reforçar a estratégia do seu partido na corrida às eleições, numa movimentação de peças tendente a produzir resultados que ofusquem o protagonismo do jovem deputado, indicam informações recolhidas pelo Novo Jornal.

É certo que os chamados «padrinhos dos municípios» representam figuras presentes em todos os desafios eleitorais, podendo ser indicados com o pleito à vista ou pouco antes, mas a sua apresentação, há quase duas semanas, não deve ser dissociada dos "estragos" causados por Sapiñala, ora no litoral, ora no interior, tal como assumem rostos conhecidos no partido dos "camaradas".

A ninguém passa por despercebido o facto de Adriano Sapiñala estar a carregar milhares de cidadãos - não só militantes, pelos municípios por que passa, sempre com o discurso da importância da alternância política face ao que chama de "degradação total" do País.

A actividade mais marcante terá sido a do município-sede, há duas semanas, quando Luís Nunes apresentou, entre os "padrinhos" para Benguela, o seu segundo secretário provincial, António Capewa Calianguila, que terá como adjunto o empresário Belito Xavier, com negócios nas áreas da construção civil, hotelaria e agricultura, as mais empregadoras.

Esta dupla de "cabos eleitorais", que terá o apoio de outros membros, é vista como a "ideal para reacender a chama do MPLA no município de Benguela", resumiu um dirigente do "maioritário", que assume não estar a ver tarefa fácil.

